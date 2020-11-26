Ёнчхон, , 09:26 — REGNUM В южнокорейском уезде Ёнчхон провинции Кёнгидо растёт число случаев заражения коронавирусом среди военнослужащих. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

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В результате проверки порядка 860 человек по состоянию на утро 26 ноября в пятой дивизии сухопутных войск в Ёнчхоне коронавирус выявили у 70 человек. Известно, что это самая крупная вспышка заражения коронавирусом в армии Южной Кореи.

Известно, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране и в армии в министерстве обороны Южной Кореи приняли решение лишить военнослужащих отпусков.

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Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в стране выявили рекордное с начала марта число заражённых коронавирусом — 583 человека. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 32 318.

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