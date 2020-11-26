Златоуст, Челябинская область, , 09:17 — REGNUM В Златоусте Челябинской области прокуратура ведёт проверку по факту проблем с теплоснабжением школы-интерната. Поводом стали публикации СМИ, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

По данным СМИ, учреждение находится в посёлке Айский. Якобы из-за низкой температуры внутри там невозможно проводить уроки.

Прокуратура изучает соблюдение требований законодательства в плане обеспечения безопасного пребывания детей в этой образовательной организации. Также проверяется, как руководство интерната и органы местного самоуправления соблюдают законодательство о теплоснабжении и санитарно-эпидемиологическое законодательство. Решается вопрос о том, чтобы принять комплекс мер прокурорского реагирования.