Москва, , 09:17 — REGNUM Министерство внутренних дел России не будет увеличивать количество вопросов в теоретическом экзамене для получения водительского удостоверения. Об этом говорится в проекте административного регламента ведомства по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами.

В билетах останется 20 вопросов, которые разделены на четыре блока, в каждом из которых по пять вопросов. Для ответа на экзаменационный билет отводится 20 минут.

Если при ответе на вопросы будет допущено две ошибки в разных тематических блоках, то кандидату в водители дается возможность в течение 10 минут ответить на 10 вопросов двух дополнительных тематических блоков из тех же групп, где были допущены ошибки.

Как сообщало ИА REGNUM, в России итоги экзамена на получении водительских прав могут быть аннулированы в случае, если испытание прошло с нарушением правил. Ещё одной причиной для объявления результатов экзамена недействительными может стать подделка документов соискателем, например паспорта, медсправки или квитанции об оплате госпошлины. Эти основные нарушения содержатся в перечне, опубликованном МВД РФ.

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