Качканар, Свердловская область, , 09:17 — REGNUM Буддистская община «Шедруб Линг» должна вернуться к исполнению ранее заключённого договора. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

Ранее буддисты выступили против переезда с горы Качканар, хотя перед этим подписали соглашение о переходе на другое место.

«Хотя позиция общины нам сейчас не очень понятна, считаю, что дверь сегодня не закрыта окончательно», — сказал Бидонько.

Буддистам поступило в качестве благотворительной помощи 26 млн рублей, общине выделили новое место и отремонтировали дорогу, напомнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между горнодобытчиками из компании «Евраз» и буддистами длится уже несколько лет.

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