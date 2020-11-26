Чебоксары, , 09:06 — REGNUM В Чувашии большая часть женщин проживает в городах, выходит замуж в среднем в 22 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате, где подготовили информацию в преддверии празднования Дня матери, которое отмечается в этом году 29 ноября.

По данным ведомства, на 1 января 2020 года в республике проживали 647,4 тыс. женщин, из них 66% городские жительницы.

В 2019 году органами ЗАГС зарегистрировано 6,3 тыс. браков, из них 60% — в городах. Впервые себя связали узами Гименея 74% невест. Самый популярный возраст для вступления в брак у девушек — 22 года.

В прошлом году родились 11,6 тыс. малышей, при этом мальчиков было больше девочек (на 326 новорожденных). В том числе у женщин в возрасте от 25 до 29 лет родились 3,6 тыс. младенцев, что составляет наибольшее число рождений. Дарят жизнь новому поколению и женщины после 40 лет, у которых появился на свет 381 малыш. За год 4 тыс. женщин впервые стали мамами.

Средний возраст горожанок при рождении детей — 29,4 года, в сельской местности рожают в более молодом возрасте.

В Чувашстате отмечают, что обновлённые и точные данные о матерях, об условиях жизни семей и детей будут известны по итогам Всероссийской переписи населения, которая пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Напомним, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Чувашии проживали 422,3 тыс. матерей. Треть из них имели одного ребенка, менее половины — двух детей.