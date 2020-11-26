Нальчик, , 09:06 — REGNUM В Кабардино-Балкарии продлен режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет. Указ об этом подписал накануне, 25 ноября, глава субъекта Казбек Коков.

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Новая дата продления — до 27 декабря 2020 года. В течение этого месяца будут выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности работающим гражданам из этой возрастной категории. Кроме них, режим самоизоляции распространяется на людей, имеющих заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем и другие хронические заболевания.

Лицам в возрасте 65 лет и старше в период действия режима самоизоляции разрешено гулять на свежем воздухе, но запрещено посещать места массового пребывания людей.

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