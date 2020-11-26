Пермь, , 09:03 — REGNUM В Пермском крае население могут лишить возможности посещать торговые центры в период продолжительных новогодних праздничных каникул. Об этом сообщает портал Ура.ру.

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Вариант закрытия торговых комплексов на время новогоднего отдыха рассматривает оперштаб по борьбе с COVID-19. Есть опасения, что в праздники пермяки семьями пойдут в торговые центры, и это спровоцирует новую вспышку коронавирусной инфекции. Между тем, в штабе понимают, что закрытие ТЦ может нанести серьёзный удар бизнесу. Поэтому обсуждаются различные варианты недопущения вспышки заболевания в новогодние праздники. Дополнительные ограничительные меры зависят от того, как будет складываться эпидситуация.

Напомним, в Прикамье выявлено 19 189 случаев заражения коронавирусом. Ежедневно в регионе растет суточный показатель выявляемых носителей коронавируса.

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