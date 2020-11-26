Москва, , 09:03 — REGNUM Рейс Москва — Чжэнчоу (Китай) авиакомпании «Икар» был отменён после того, как все 190 пассажиров предоставили одинаковые результаты серологического теста на антитела к COVID-19. Об этом сообщили в посольстве КНР в РФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

Отмечается, что сотрудники посольства проводили проверку результатов тестов пассажиров на нуклеиновую кислота SARS-CoV-2 и серологических тестов на антитела к COVID-19.

«Было обнаружено, что результаты серологических тестов на антитела 190 пассажиров полностью идентичны», — сообщили в посольстве.

Поскольку данные результаты не гарантируют достоверность тестов, пассажиры не смогли получить необходимый для полёта «код здоровья».

Авиакомпания «Икар» проводила централизованное тестирование и не смогла «дать разумное объяснение» произошедшему, сообщили в посольстве. Для пассажиров будет проведено повторное тестирование.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире каждый третий маршрут авиакомпаний закрылся из-за пандемии коронавируса.

Пассажиропоток в аэропортах Европы, в том числе аэропорты России и Турции, с начала пандемии весной и по ноябрь 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года упал на 81%. Самое большее снижение пассажиропотока (-86%) отмечается в Швейцарии и Великобритании.

Читайте также: Каждый третий авиамаршрут в мире закрылся из-за пандемии