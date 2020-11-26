Элиста, , 08:48 — REGNUM В Республике Калмыкия начал работу Центр управления регионом (ЦУР). В церемонии открытия принял участие глава республики Бату Хасиков.

«Мы стараемся быть в диалоге с людьми. В данной ситуации диалог будет на научной, цифровой основе. Наша задача — охватить как можно большую аудиторию и оперативно реагировать на поступающие запросы. Чтобы каждый житель Калмыкии был услышан», — отметил Хасиков.

«Жители республики обращаются за помощью в социальных сетях. В каждую проблему необходимо вникнуть и найти оптимальный способ решения. <…> ЦУР поможет ускорить процесс взаимодействия власти с обществом по всем вопросам: здравоохранение, образование, транспорт, социальная защита, ЖКХ, дорожное хозяйство, утилизация мусора», — сказал глава республики.

Возглавил республиканский ЦУР Аралтан Бамбышев, по словам которого с помощью IT-технологий будет создана так называемая «тепловая карта» региона. Поступающие жалобы и запросы жителей Калмыкии систематизируют для максимального оперативного решения.

ИА REGNUM сообщало, что новые структуры, отвечающие за сбор, мониторинг и обработку предложений и жалоб граждан, должны появиться до 1 декабря во всех регионах России.