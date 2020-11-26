Верещагино, Пермский край, , 08:48 — REGNUM В Верещагинском районе Пермского края аптека выдала по рецепту просроченный лекарственный препарат пятилетнему пациенту. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что аптечным учреждением по льготному рецепту, выданному поликлиникой, ребенку предоставлен препарат с истекшим сроком годности для лечения бронхиальной астмы.

«Аптека, будучи осведомленной об окончании срока годности лекарственного средства, не приняла мер об изъятии препарата из товарного оборота и предоставила его ребенку для применения», — отметило надзорное ведомство.

По результатам проверки директору аптечной сети внесено представление. Оно находится на рассмотрении. В настоящее время ребенок обеспечен необходимым лекарственным препаратом.

Материалы прокурорской проверки направлены в территориальный орган Росздравнадзора по Пермскому краю для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.