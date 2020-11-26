Саратов, , 08:49 — REGNUM В Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена по состоянию на 26 ноября у 26 165 человек, за сутки SARS-CoV-2 подтвердили еще у 248 жителей региона. Минувшим днем заболели 245 саратовцев. Выздоровели с начала пандемии 22 337 человек, за сутки — 571 пациент. Всего скончались 212 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Все новые случаи заражения произошли контактным путем. Самое большое количество заболевших в возрасте старше 60 лет — 93 человека, шестеро — несовершеннолетние. Накануне среди детей инфекцию выявили у 21 человека.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 756,1 тыс. исследований, за сутки — свыше 5,9 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области жертвами коронавируса за все время наблюдения стали 212 человек. За минувшие сутки летальные исходы произошли еще с четырьмя инфицированными пациентками.

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