Горно-Алтайск, , 08:44 — REGNUM В Республике Алтай вновь фиксируют резкий прирост заболеваемости COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 140 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом с 5 ноября.

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При этом в предыдущие два дня суточный прирост был ниже 100 случаев. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска и десяти сельских районов. В числе заразившихся 12 детей.

«С учётом этого в Республике Алтай лабораторно подтверждено 10 906 случаев заболевания. Ранее в регионе зарегистрировано 97 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 91 — от COVID-19, шесть — от иных причин», — добавили в оперштабе.

Выздоровели к настоящему времени 8785 пациентов, в том числе 238 за последние сутки.

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