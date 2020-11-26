Джакарта, , 08:42 — REGNUM В национальном агентстве по управлению стихийными бедствиями Индонезии отметили, что в период с января по ноябрь 2020 года по всей стране произошло 2635 стихийных бедствий, сообщает Antara.

Согласно официальному заявлению агентства, в Индонезии преобладают стихийные бедствия, связанные с наводнениями, а именно 933 инцидента, за которыми следуют 794 случая урагана и 504 — оползней.

В результате стихийных бедствий с января по ноябрь пострадали 5,6 млн человек, большинство из которых были вынуждены покинуть свои дома, 335 человек погибли, 35 человек пропали без вести и 513 человек получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии зафиксировали рекордное увеличение числа ежедневных случаев заражения SARS-CoV-2.

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