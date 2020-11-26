Нур-Султан, , 08:42 — REGNUM Частное медицинское учреждение в Восточно-Казахстанской области выдавало поддельные заключения врачебно-консультационной комиссии для пересечения границы Казахстана во время карантина, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ).

Правоохранительные органы изъяли около 200 копий выданных ранее заключений. Незаконную деятельность медицинской организации удалось подтвердить через контрольную закупку заключения комиссии.

По версии следствия, заместитель директора и главный врач частной больницы без необходимого обследования предоставляли справки. Взамен медики получали денежное вознаграждение в размере 5 тыс. тенге ($11,8).

При оформлении приглашения в российскую медицинскую организацию стоимость услуги возрастала до 10 тыс. тенге ($23,6). По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Подделка документов». Подозреваемые признали свою вину.

19 ноября суд признал замдиректора и главного врача виновными и назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. минимальных расчетных показателей (МРП) ($6562).