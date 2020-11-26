Оса, Пермский край, 26 ноября 2020, 08:37 — REGNUM В Пермском крае к административной ответственности привлекли компанию-недропользователя за самовольное использование месторождения для добычи полезных ископаемых, сообщает краевая прокуратура.
По данным ведомства, подрядная организация добывала природные ископаемые в русле реки Кама вблизи деревни Гольяны Осинского городского округа без разрешения.
Прокурор потребовал приостановить деятельность компании до получения разрешения. Суд удовлетворил этот иск. По результатам рассмотрения административных производств недропользователь оштрафован на 850 тыс. рублей.