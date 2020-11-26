Сухум, , 08:36 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 25 ноября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 269 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 116 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 75 пациентов, у 56 из них подтверждён диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 23 человека. Дополнительно 32 пациента с коронавирусной инфекцией на госпитализации в мобильном госпитале Минобороны РФ, развернутом в Сухуме. Там в тяжёлом состоянии три человека.

Всего в Абхазии, по данным штаба, выявили 5648 носителей SARS-CoV-2. Из них 3654 победили инфекцию. За время пандемии в Абхазии скончались 74 пациента с диагнозом COVID-19, в том числе один — за последние сутки.

По данным на утро 25 ноября, в Абхазии коронавирус выявили у 116 человек, что является «рекордом» для республики. Тогда провели 386 исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Абхазии Аслан Бжания ранее продлил действие карантинных мер в республике до 12 января 2021 года. В стране запрещена работа дошкольных и учебных заведений, кружков и секций, а также под запретом проведение массовых мероприятий в помещениях.