Томск, , 08:29 — REGNUM В Томской области с начала года в акции по добровольной сдаче оружия приняли участие 83 местных жителя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, всего они разоружились на 682 тыс. рублей.

Так, за 10 месяцев правоохранителям было сдано 98 единиц оружия, в том числе самодельного и газового, 400 патронов, 12,5 кг взрывчатых веществ, около 60 метров огнепроводного шнура и 33 детонатора. На финансирование акции в 2020 году выделено 900 тыс. рублей.

«Всего в Томской области зарегистрировано более 30 тыс. человек, имеющих в собственности почти 70 тыс. оружия. В 2020 году в отношении них прошло более 15 000 проверок», — добавили в правительстве.

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