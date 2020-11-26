Москва, , 08:20 — REGNUM Злоумышленники придумали новую схему обмана жителей России, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро.

Так, мошенники представляются сотрудниками бюро кредитных историй, которые якобы обнаружили попытку взять кредит на чужой паспорт.

Когда жертва возражает, что не подавала никаких заявок на кредиты, злоумышленник наводят её на мысль, что прямо сейчас на её имя кто-то пытается получить деньги.

После этого мошенники пытаются узнать у собеседника, в каких кредитных учреждениях хранятся его персональные данные. Затем злоумышленники предупреждают, что передадут информацию об инциденте в перечисленные банки, а их служба безопасности перезвонит.

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Спустя пару минут поступает звонок, в котором просят совершить «зеркальные действия» — подать онлайн-заявку на кредит, сообщить коды из смс и совершить другие действия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что мошенники пытаются завладеть данными банковских карт российских граждан, предлагая акции и предложения от имени крупных банков в преддверии «чёрной пятницы».

Злоумышленники обещают людям кредитные карты с хорошим процентом дохода, увеличенный кешбэк по картам, снижение процента по кредиту, скидки. В «Лаборатории Касперского» посоветовали при получении таких предложений перезванивать в банк.

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