Хабаровск, , 08:36 — REGNUM Почти 12 тыс. жителей Хабаровска перешли на гибкий график работы, чтобы замедлить распространения COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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Эпидобстановка в городе остаётся серьёзной — из выявленных за сутки 318 новых случаев заражения коронавирусом, 185 — в Хабаровске.

Мэр Сергей Кравчук ранее обратился к работодателям о переводе части работников на гибкий график.

«Мы связались с руководителями 290 предприятий разных форм собственности, предложили им такую форму работы сотрудников. Многие нас услышали. Сегодня около 12 тысяч хабаровчан уже трудятся по гибкому графику. Мы перестраиваем расписание движения маршрутов общественного транспорта, чтобы снизить количество пассажиров. Во время поездок в них продолжаем безвозмездно раздавать маски людям, у которых их нет», — пояснил Кравчук.

В Хабаровске 90 добровольцев доставляют лекарства и продукты больным горожанам и тем, кто находится на самоизоляции. Ряд муниципальных предприятий и автобаза мэрии передали врачам служебные автомобили для выезда на многочисленные вызовы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае за минувшие сутки лабораториями выдано 318 (днём ранее — 315) положительных тестов на коронавирус, выздоровели 250 пациентов, скончались два человека.