Тбилиси, , 08:27 — REGNUM Тбилисское метро не находится на грани закрытия из-за нехватки машинистов, как это утверждают в независимом профсоюзе. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» рассказала руководитель отдела по связям с общественностью и маркетинга транспортного предприятия Лела Сетуридзе.

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Представитель метрополитена подтвердила информацию, что среди машинистов есть те, кто заразился коронавирусом, но из 250 работников их только 20, поэтому у компании нет недостатка в человеческих ресурсах. Сетуридзе прокомментировала и призыв профсоюза сократить время работы метро и увеличить интервалы между поездами.

«Все это привело бы к скоплению большего числа пассажиров как на станциях, так и в вагонах метро, в муниципальном автобусе, что было бы очень тяжело для нашего населения. Мы ориентированы на обеспечение быстрого передвижения пассажиров с минимально возможными интервалами, чтобы предотвратить скопление пассажиров», — сказала представитель компании.

Она также отметила, что в метро соблюдают меры эпидемиологической безопасности, а сотрудники метрополитена, которые находятся на ключевых позициях, в том числе машинисты, постоянно проходят ПЦР-тестирование.

Стоит отметить, что 25 ноября в независимом профсоюзе Тбилисского метрополитена заявили, что 20% машинистов якобы заразились коронавирусом из-за попустительства руководства компании. Общественники призвали принять меры, чтобы транспортное предприятие не пришлось останавливать.

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