Кизел, Пермский край, , 08:16 — REGNUM В Рудничном доме-интернате Кизела Пермского края умер ребенок. По данным минздрава, по факту смерти ведут проверку правоохранительные органы, но это не связано с коронавирусом, сообщает 59.RU.

Девочка страдала тяжелой формой ДЦП. Лежачий образ жизни, невозможность проводить процедуры по санации трахеи и бронхов, отсутствие кашлевого рефлекса привели к застойной пневмонии. В этом случае медики сочли транспортировку ребенка опасной. Было решено лечить воспитанницу в изоляторе интерната, где созданы все условия для оказания стационарной медпомощи и надлежащего ухода за паллиативными больными. Ребёнок умер 14 ноября.

Как сообщают СМИ, в начале ноября в интернате произошла вспышка заболеваемости COVID-19. В результате госпитализировали семь воспитанников, один уже выписан в связи с выздоровлением.