Благовещенск, , 08:14 — REGNUM В Амурской области сформируют десять бригад скорой помощи из фельдшеров и студентов старших курсов медицинской академии, которые уже имеют право заниматься медицинской деятельностью, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Уже устраиваются на работу в скорую помощь 23 студента. Они пройдут специальные курсы обучения.

Привлечь к работе студентов заставила сложная эпидобстановка в регионе. Действующие бригады скорой помощи Благовещенска не справляются с большим количеством вызовов — в день их поступает более 300.

«Ситуация новая и требует принятия нестандартных решений. Работа студентов-медиков в поликлиниках и на станциях скорой медицинской помощи всегда была привычным занятием», — сказала министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

Всего минздрав региона планирует сформировать 25 новых бригад скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье ежедневно выявляется порядка 160 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период в области инфицирование лабораторно подтвердилось у 10 601 человека.