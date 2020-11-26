Москва, , 08:11 — REGNUM Портал «Наш город» теперь доступен для жителей на всей территории Москвы. Завершилось подключение к нему последних шести поселений ТиНАО: Кленовского, Кокошкино, Кранопахорского, Новофедоровского, Роговского и Филимонковского. Об этом стало известно сегодня, 26 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Число пользователей портала в Москве превысило 1,6 млн человек. А за время его работы удалось решить более 4,3 млн городских проблем.

Как ранее сообщалось на официальном портале мэра Москвы, подключение к сервису территорий ТиНАО велось поэтапно. Так, всегодго два месяца назад, в сентябре 2020 года портал стал доступен жителям Внуковского, Сосенского, Десеновского, Рязановского, Московский и Мосрентген.

Напомним, что «Наш город» работает с 2011 года. Горожане могут обратиться с вопросами по городскому благоустройству, уборке, ремонту, работе общественного транспорта и поликлиник, сообщить о завышенных ценах. Проблемы решаются в ежедневном режиме.