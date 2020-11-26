Москва, , 08:10 — REGNUM О том, что ребёнок мог заразиться коронавирусной инфекцией, могут свидетельствовать наличие кашля и температура. Как заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, это наиболее частые симптомы заболевания у несовершеннолетних.

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Ещё один симптом — это проблемы с желудочно-кишечным трактом при отсутствии других симптомов респираторных инфекций. Однако, как уточняет эксперт, он встречается только у 2% детей.

Также нехарактерным проявлением заболевания является потеря обоняния. Как поясняет Горелов, слова которого приводит РИА Новости, наличие или отсутствие этого симптома у детей раннего возраста определить сложно, так как маленькие пациенты не могут сами это объяснить.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор дал рекомендации родителям, как защитить детей от коронавируса. Отмечалось, что дети как и взрослые заражаются, но легче переносят инфекцию. Так, главное условие — соблюдать дистанцию. Детям старше семи лет обязательно носить маску, не трогать лицо руками и использовать санитайзеры.

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