Нью-Дели, , 07:54 — REGNUM В Индии за минувшие сутки выявили 44 489 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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Отмечается, что уже на протяжении 19 дней в стране ежесуточно выявляют не более 50 тыс. инфицированных. Всего с начала пандемии на территории Индии выявили 9,27 млн случаев заражения новым коронавирусом. По общему числу инфицированных Индия занимает второе место в мире после Соединенных Штатов.

Также за 25 ноября на индийской территории скончались 524 пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Индии выросло до 135 223 человек.