Оренбург, , 07:50 — REGNUM Атлантический циклон принес на территорию Оренбургской области снегопады и потепление, сообщает гидрометцентр.

Снегоуборщик Пресс-служба администрации Оренбурга

В Оренбурге 25 ноября выпал снег. Сегодня, 26 ноября, прогнозируют снегопад при южном ветре с порывами до восьми метров в секунду. Температура воздуха составит — 2… — 4 °C.

Небольшие снегопады и слабая метель сохранятся еще несколько дней. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

В мэрии Оренбурга сообщили, что снегоуборочная техника МКУ «БиОз» и МКУ «Комсервис» готова к зимнему периоду. Для механизированной уборки улично-дорожной сети в распоряжении МКУ имеется 174 единицы спецтехники. С началом снегопада 25 ноября на магистральные дороги города вышло 20 единиц спецтехники — комбинированных дорожных машин.

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