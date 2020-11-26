Вашингтон, , 07:39 — REGNUM Власти США проведут в исполнение пять смертных приговоров до 20 января 2021 года, когда должна будет состояться инаугурация следующего президента Соединенных Штатов, передает телеканал CNN.

Сообщается, что в декабре будут казнены Брэндон Бернард, совершивший умышленное убийство двух человек, и Альфред Буржуа, осужденных за насилие и убийство своей дочери. В январе 2020 года казнят Лизу Монтгомери, осужденную за убийство беременной женщины, Кори Джонсона за убийство семерых человек, а также Дастина Хиггса, заказавшего убийства трех человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября власти США отложили казнь Лизы Монтгомери, осужденной за жестокое убийство беременной женщины. Изначально привести приговор в исполнение планировали 8 декабря, однако ее адвокаты заразились коронавирусом после посещения заключенной.