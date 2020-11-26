Оренбургский район, Оренбургская область, , 07:35 — REGNUM В Оренбургской области глава сельсовета в Оренбургском районе занималась незаконным самопремированием, сообщает райпрокуратура.

Факты коррупционного нарушения при распоряжении бюджетными средствами вскрыты в ходе проверки. Прокуратурой Оренбургского района на постоянной основе проводятся проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции. Установлено, что, нарушая законодательство, чиновница дважды издавала распоряжения о премировании себя в размере должностного оклада.

«Действия главы по изданию распоряжений о премировании самой себя и последующее получение ею на основании этих распоряжений денежных средств в виде премий на сумму 31 141,16 рубля являются коррупционным правонарушением, так как в действиях усматривается нерегулируемый конфликт интересов», — сказали в прокуратуре Оренбургского района.

Ведомство обратилось в суд с требованием признать незаконными действия главы муниципального образования и взыскать в пользу бюджета премиальные, полученные незаконно. Иск удовлетворен полностью. Решение суда не вступило в законную силу.