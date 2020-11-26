Хабаровск, , 07:37 — REGNUM Депутаты Законодательной думы Хабаровского края поддержали инициативу врио губернатора Михаила Дегтярёва о доплатах учителям, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации в условиях коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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ЕГЭ в крае прошёл без срывов — экзамены сдавали более 5700 школьников. Контактировавшие с заболевшими COVID-19 сдавали экзамены в отдельных аудиториях. Соответственно учителям, которые работали с такими учениками, было предложено доплатить, применяя при оплате труда повышенный коэффициент.

«Таких педагогов — 32. Для всех учителей, участвующих в проведении ГИА в пандемию, предусмотрено увеличение на 20% коэффициента, установленного для различных категорий работников пунктов проведения ЕГЭ за один час работы. Выплаты планируется осуществить до 15 декабря более четырём тысячам человек», — сообщила начальник управления планирования, финансирования и контроля минобразования региона Виктория Семянникова.

В краевом бюджете средства на выплату компенсации предусмотрены в полном объёме 12,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, более 50 педагогов из Алейска (Алтайский край) подписались под коллективным обращением, в котором говорится о существенном снижении заработной платы. Судя по сообщению, опубликованному на официальном сайте алтайского отделения партии «Справедливая Россия», в петиции, которая поступила в общественную приёмную эсэров, заявители поясняют, что первые «звоночки» появились с момента введения новой оплаты труда педагогам в 2019 году.