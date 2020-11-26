Оренбург, , 07:41 — REGNUM В поселке Кушкуль (пригород Оренбурга) силовики пресекли деятельность подпольного молельного дома, прихожане которого исповедовали радикальный ислам, сообщает НТВ.

Молельный дом был организован в коттедже. Некоторые прихожане-экстремисты успели уехать в Сирию и объявлены в розыск. Остальные радикалы задержаны и дают показания.

В молельном доме во время обыска силовики обнаружили и изъяли запрещенную литературу, странные конспекты о смерти, компьютеры с подозрительными базами.

По данным правоохранителей, соблюдая конспирацию, экстремисты постоянно занимались вербовкой в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В мечеть радикалы не ходили, проповеди в подпольном молельном доме посещали избранные.

Исламовед Роман Силантьев назвал задержание экстремистов под Оренбургом тревожным звонком. По его словам, молельные дома автономного типа представляют серьезную опасность, потому что именно на закрытых проповедях чаще всего вербуют боевиков на Ближний Восток.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье задержана семейная пара за финансирование терроризма. По данным следствия, супруги собирали деньги и передавали их лицам, входящим в международную террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для дальнейшего финансирования подготовки и совершения терактов.

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