Барнаул, , 07:21 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 26 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1062 человек (+12 за сутки).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7284 человека, +62 за сутки) и ОРВИ (11 570 человек, +144 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 25 225 человек (+224 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 601 (-7 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 172 пациента (+13 за сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 784 (+3 за сутки).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 21 752 человека (+182 за сутки).

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