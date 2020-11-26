Сеул, , 07:01 — REGNUM Военнослужащие Южной Кореи не смогут уйти в отпуск в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекции в стране, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление южнокорейского министерства обороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

Сообщается, что один из очагов распространения COVID-19 был выявлен на территории одной из военных частей. Теперь до 7 декабря всех военнослужащих обязали соблюдать строгие правила социального дистанцирования. Также отменены отпуска для военных, а офицерам запретили проводить совещания лично.

За нарушение правил военнослужащим грозит строгий выговор.

Как сообщало ИА REGNUM, за 25 ноября в Южной Корее выявили рекордное с начала марта число зараженных коронавирусом нового типа — 583 человека. Эксперты в области здравоохранения страны предполагают, что республика столкнулась с третьей волной COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Корее выявили рекордное число зараженных коронавирусом за сутки