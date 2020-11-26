Нью-Дели, , 07:09 — REGNUM На юго-восточное побережье Индии в ночь на 26 ноября обрушился циклон «Нивар», из опасных районов эвакуировано более 145 тысяч жителей. Об этом глава регионального министерства по борьбе со стихийными бедствиями Р. Б. Удхайкумар 26 ноября сообщил в эфире местных телеканалов.

По словам министра, примерно в 1,5 тыс. пунктов временного размещения, организованных по всему штату в качестве меры предосторожности, за последние двое суток были переведены более 145 тыс. жителей из прибрежных округов Куддалор и Нагапаттинам.

Отмечается, что циклон «Нивар» подошёл к побережью Тамилнада ночью со стороны Бенгальского залива. Перемещаясь по штату, циклон начал терять силу, но продолжает оставаться опасным.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки тысяч человек эвакуированы из низменных районов штата Тамилнад на юго-востоке Индии в связи с приближением мощного циклона.

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