Курган, , 06:45 — REGNUM В Курганской области учащиеся 1−4-х классов возвращаются к очному обучению. Это произойдёт уже 30 ноября, сообщает пресс-служба губернатора.

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Сейчас таким образом учатся только те дети, которые обучаются в школах вместимостью до 100 человек. Теперь это сделают для всех. Решение принял оперштаб. Поводом стала ситуация с заболеваемостью. За четыре недели «дистанционки» заболеваемость среди детей и подростков ОРВИ и коронавирусом снизилась.

Также выздоравливают заболевшие учителя. Кроме того, в департаменте образования региона изучили состояние в небольших сельских школах, в которых младшие классы продолжили обучение очно. И там не было большого прироста заболеваемости.