Ульяновск, , 06:45 — REGNUM В Ульяновской области продолжается суточный прирост выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют оперативные данные управления Роспотребнадзора и оперативного штаба.

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По предварительным данным, за последние сутки в регионе официально выявлено 248 носителей коронавируса, в результате общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 26 600.

В ведомстве отмечают, что с начала пандемии в Ульяновской области сделано 439 711 лабораторных тестов на коронавирус в отношении 414 094 человек. Под наблюдением находится 14 951 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с ноября изменился порядок предоставления медработникам выплат за оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19: стимулирующие выплаты на ежемесячную специальную соцвыплату, которая станет производиться Фондом соцстрахования области. Её расчет будет вестись за одну нормативную смену.