Веллингтон, , 06:36 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили всего один случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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По данным ведомства, инфицированный прибыл на территорию страны из-за рубежа. Страна, из которой прибыл в Новую Зеландию пациент, не указывается. При этом случаев распространения инфекции на новозеландской территории 25 ноября не фиксировалось.

В настоящее время в Новой Зеландии числится 60 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 1684 инфицированных SARS-CoV-2.