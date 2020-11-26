Мехико, , 06:30 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 10 335 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в этой латиноамериканской стране достигло 1 070 487. Также за минувшие сутки на мексиканской территории скончались 858 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Мексике жертвами осложнений COVID-19 стали 103 597 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Мексика Марсело Эбрард не исключил, что массовая вакцинация жителей страны против коронавирусной инфекции начнется в декабре 2020 года. По его словам, Мексика ожидает сертификации европейских или американских препаратов.

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