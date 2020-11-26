Якутск, , 06:41 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в режиме видеоконференцсвязи 25 ноября принял участие в пленарном заседании Международного арктического форума «Арктика и Антарктика — территория устойчивого развития, гармонии природы и человека», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Айсен Николаев сказал, что в Арктической зоне Якутии на 1 млн 600 тыс. кв. км проживает более 68 тыс. человек, практически каждый из которых в независимости от национальности — будь то коренные малочисленные народы, якуты, русские — является коренным жителем Арктики, потомком многих поколений северян.

«Мы на местах предпринимаем разные меры, чтобы смягчить суровые условия жизни в Арктике. Так, жители 13 арктических районов освобождены от уплаты транспортного, земельного налогов и налога на имущество. Также мы запустили новые проекты «Молодой оленевод» и «Учитель Арктики» для того, чтобы молодёжь не уезжала», — пояснил Николаев.

Есть и другие проекты в сфере образования и культуры.

Якутский глава отметил, что отсутствие федерального закона, регулирующего традиционные промысловые занятия северян по сбору бивней мамонта, серьёзно тормозит, в том числе и получение жителями Арктики легального дохода. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заверил, что данный законопроект будет внесён на рассмотрение в самое ближайшее время.

Также Айсен Николаев обратил внимание, что очевидной угрозой для жизнедеятельности и сохранности КМНС и в целом для Арктики являются проблемы, связанные с изменением климата. Разрушение почв из-за таяния вечной мерзлоты становится одной из масштабных угроз.

В связи с этим Николаев предложил провести в 2023 году в Якутске Всемирный мерзлотный саммит.

«В следующем году третий Северный Форум мы хотим провести на тему «Изменение климата и вечная мерзлота». Вся территория Якутии в три миллиона квадратных километров расположена на вечной мерзлоте. Без решения этой проблемы нам развиваться в Арктике некуда», — добавил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке к председательству России в Арктическом совете. Комитет поручено возглавить полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу.