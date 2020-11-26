Нью-Йорк, США, , 06:27 — REGNUM Экс-президент Всемирного банка Джеймс Вулфенсон скончался на 87-м году жизни в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба института перспективных исследований в Принстоне.

Сообщается, что экономист скончался в своем доме в нью-йоркском районе Манхэттен. По словам его сына, Адама, Вулфенсон скончался от осложнений, вызванных пневмонией.

Джеймс Вулфенсон занимал должность главы Всемирного банка в 1995 — 2005 годах. Основным направлением его политики на этом посту стало снижение уровня бедности и усиление борьбы с коррупцией.