Южно-Сахалинск, , 06:23 — REGNUM На Сахалине за минувшие сутки выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом, днём ранее — 130. За весь период пандемии в островном регионе инфицирование лабораторно подтвердилось у 10 794 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства области.

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За последние 24 часа ещё 241 человек выписан с выздоровлением. Всего на Сахалине справились с болезнью 7815 жителей. Ещё проходят лечение 2973 пациента.

За весь период пандемии на Сахалине не справились с болезнью и умерли от COVID-19 шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке наблюдается стабильный рост числа выявляемых ежесуточно носителей коронавируса. За весь период в крае инфицирование лабораторно подтвердилось у 7343 человек.