Москва, , 06:07 — REGNUM Новые волны коронавирусной инфекции ожидают Россию в следующем году, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ».

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По его словам, жителям страны надо готовиться к очередным пикам заболеваемости к маю и осенним месяцам 2021 года. Мясников считает, что до указанных сроков нужное количество граждан не успеет пройти вакцинацию.

«Следующей осенью, а я думаю, что еще и к маю, будут очередные волны. Мы не успеем вакцинировать миллионы людей за это время, — сказал телеведущий.

Он также добавил, что для подготовки к указанным волнам жителям России стоит использовать три-четыре «спокойных» месяца, которые скоро наступят.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Мясников порекомендовал читателям своего Telegram-канала встречать Новый год дома в кругу семьи и друзей.

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