Москва, , 05:21 — REGNUM В четверг, 26 ноября, в Москве будет облачно, небольшие осадки (мокрый снег с дождём), гололедица. Температура воздуха — 2 … 0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 27 ноября в Москве облачно, небольшие осадки, местами гололедица. Температура воздуха 0… +1 °C.

Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 748 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — 2… +3 °C днём и — 2… +3 °C ночью.

В пятницу, 27 ноября, днём в столице ожидается 0… +2 °C. По области — 2… +3 °C. Ночью в регионе ожидается — 2… +3 °C. Небольшие осадки, местами гололедица.

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