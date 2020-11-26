Гуйян, Китай, , 05:13 — REGNUM Ведущая китайская платформа грузовых услуг Manbang Group получила $1,7 млрд в рамках недавнего раунда финансирования, сообщает агентство Синьхуа.

Сбором средства руководили компании Softbank Vision Fund, Sequoia, Permira и Fidelity с участием ряда других инвесторов, вроде Baillie Gifford и Tencent, говорится в сообщении компании. Гигант грузовых перевозок намерен использовать эти средства для технологических, сервисных и прочих инноваций.

Генеральный директор Maybank Group Чжан Хуэй заявил, что компания продолжит строить надежную и комплексную платформу грузовых перевозок для содействия качественному развитию транспортной отрасли.

Штаб-квартира Manbang Group находится в Гуйяне, столице юго-западной китайской провинции Гуйчжоу. Она использует преимущественно технологии больших данных для сопряжения грузов и грузовых автомобилей, дабы повысить эффективность перевозок и снизить затраты.

В настоящее время компания имеет на своей платформе более 10 млн зарегистрированных водителей и более 5 млн зарегистрированных грузовладельцев.