Абу-Даби, , 05:11 — REGNUM Осложнения при заболевании COVID-19 привели к смерти бывшего премьер-министра Судана и главы суданской оппозиционной партии «Аль-Умма» Садыка аль-Махди, сообщает издание Al-Sudani.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

Политик умер в одной из больниц ОАЭ. Ему было 84 года. Инфекцию у экс-главы правительства выявили в начале ноября. Аль-Махди был премьер-министром Судана дважды — в период с 1966 по 1967 годы, в также с 1986 по 1989 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле от последствий COVID-19 скончался бывший глава правительства Ливии Махмуд Джибрил, который находился в одном из медучреждений в столице Египта.

Читайте также: Министр инфраструктуры Косово заразился коронавирусом