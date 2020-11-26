Абу-Даби, 26 ноября 2020, 05:11 — REGNUM Осложнения при заболевании COVID-19 привели к смерти бывшего премьер-министра Судана и главы суданской оппозиционной партии «Аль-Умма» Садыка аль-Махди, сообщает издание Al-Sudani.
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Политик умер в одной из больниц ОАЭ. Ему было 84 года. Инфекцию у экс-главы правительства выявили в начале ноября. Аль-Махди был премьер-министром Судана дважды — в период с 1966 по 1967 годы, в также с 1986 по 1989 годы.
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле от последствий COVID-19 скончался бывший глава правительства Ливии Махмуд Джибрил, который находился в одном из медучреждений в столице Египта.
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