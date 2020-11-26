Благовещенск, , 05:09 — REGNUM В Приамурье ежедневно выявляется порядка 160 новых случаев заражения коронавирусом. За весь период в области инфицирование лабораторно подтвердилось у 10 601 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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За последние 24 часа в Приамурье выявили 156 новых случаев заражения коронавирусом, днём ранее — 157. Суточный прирост составил 1,5%.

Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 114 человек болеют ОРВИ, 32 — пневмонией. Бессимптомно заболевание переносят 10 жителей области.

За весь период пандемии в Приамурье провели почти 545 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, число летальных случаев от COVID-19 не изменилось — скончались за весь период 98 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за последние сутки скончались ещё 73 пациента с коронавирусной инфекцией, общее число летальных случаев возросло до 8603.