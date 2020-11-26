Южно-Сахалинск, , 04:55 — REGNUM На Сахалине в Северо-Охотской подзоне превышен лимит разрешённых к добыче морских зайцев (лахтаков), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

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На 20 ноября был выловлен 141 морской заяц. Рекомендованный объём добычи в 2020 году составлял 107 штук. Таким образом уже выловили на 34 лахтака больше.

«Управление настоятельно рекомендует пользователям, осуществляющим добычу морского зайца в Северо-Охотоморской подзоне, прекратить промысел в связи с освоением рекомендованного объема добычи», — сказали в ведомстве.

Аналогичная ситуация сложилась и с добычей полосатого тюленя (крылатки). Лимит его вылова также исчерпан — добыто 100% (194 штуки) от рекомендованного объёма.

Как сообщало ИА REGNUM, следы бродящего по лесу медведя обнаружили в национальном парке в Башкирии. По сообщению пресс-службы парка, следы медведя были обнаружены на горе Таллы в Нугуше, который ходил по лесу примерно 17−18 ноября.