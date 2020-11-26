Анкара, , 04:53 — REGNUM Турецкие специалисты проведут токсикологическое исследование российской вакцины против нового коронавируса, заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в ходе брифинга.

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По его словам, этот процесс начнется в ближайшее время, после чего можно будет запустить третий этап испытаний препарата в стране. Чиновник добавил, что власти Турции уже заключили договор о поставке 50 млн доз вакцины с китайской компанией Sinovac.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что аргентинские власти ускорят процедуру сертификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Это начнется после завершения всех этапов клинических испытаний в стране.

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