Сеул, , 04:52 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили рекордное за последние 8 месяцев число зараженных коронавирусом нового типа — 583 человека, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 553 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что впервые такой высокий рост заболеваемости зафиксирован с 6 марта — тогда в стране подтвердили 518 случаев заражения новым коронавирусом. В связи с этим эксперт предполагают, что Республика Корея столкнулась с третьей волной COVID-19.

Всего в Южной Корее с начала пандемии подтвердили 32 318 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в республике скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 достигло 515.