Бразилиа, , 04:39 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии увеличилось до 6 166 606, сообщается на сайте бразильского минздрава.

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За сутки этот показатель пополнился еще 47 898 фактами инфицирования жителей страны. Также за указанный период времени в Бразилии зафиксировали 654 летальных исхода от осложнений при COVID-19.

Всего от последствий этого заболевания в стране скончалось 170 769 человек. При этом 5 512 847 пациентам удалось выздороветь.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября стало известно, что американская фаркомпания Pfizer начала подготовку к регистрации в Бразилии своей вакцины от нового коронавируса.

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