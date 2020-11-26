Гуанчжоу, Китай, , 04:36 — REGNUM Интеллектуальной собственности почти на 1,87 млрд юаней (около $285 млн) было продано на Торговой выставке интеллектуальной собственности района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао — 2020, сообщает агентство Синьхуа.

Выставка прошла в провинции Гуандун на юге страны. Объем торговли патентами и торговыми марками достигла 1,72 млрд юаней, что на 15,97% выше, чем на мероприятии 2019 года. В то же время, торговля авторскими правами достигла 144 млн юаней, включая 2323 авторских права, представленных на выставке.

В общей сложности 2469 организаций приняли участие в выставке онлайн, что в восемь раз больше, чем в прошлом году в автономном режиме. Семидневная выставка открылась 13 ноября в столице провинции Гуандун городе Гуанчжоу и завершилась 20 ноября.